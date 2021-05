OM : Domenech joue encore la provoc’ concernant Longoria et les entraineurs français (et se rate…)

Raymond Domenech aime bien provoquer. Le président de l’UNECATEF ne rate jamais l’occasion de critiquer Longoria depuis sa sortie sur les entraineurs français, il a profité du titre du LOSC pour en rajouter une nouvelle fois. Jouer avec la forme pour faire oublier le fond, comme les pires hommes politiques…

Lors d’un entretien accordé au journal ibérique El Pais en Avril dernier, Pablo Longoria avait pointé du doigt le modèle français concernant les entraineurs. « En France, il n’y a pas de modèle du jeu. Objectivement, si on analyse au niveau mondial, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Ça signifie qu’ils ont une formation individualiste qui les aide à faire la différence, mais ils ne sont pas formés pour s’intégrer dans un modèle de jeu. C’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs… »

Depuis, la plupart des entraineurs français ont critiqué ses propos, avec en chef de file Raymond Domenech, pourtant catastrophique avec le FC Nantes. Ce dernier en a remis une couche ce matin en soulignant que le champion de France était le LOSC avec à sa tête un coach français.

Lillois et leur entraîneur Français sans concept concret pour leur magnifique titre

« L’UNECATEF tient à féliciter l’OM pour sa brillante 5ème place et surtout les Lillois et leur entraîneur Français sans concept concret pour leur magnifique titre. Bravo C. Galtier élu en plus meilleur entraîneur de l’année ». Raymond Domenech – source : Twitter (24/05/2021)

Lors d’un premier tweet, Domenech c’était trompé de prénom en pensant au sélection du 15 de France, Fabien Galtier…