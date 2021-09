OM : Domenech voit une faille dans la méthode Sampaoli !

L’Olympique de Marseille propose un football agréable à son public sur ce début de saison. La qualité du jeu est récompensé par une belle deuxième place. Si Raymond Domenech est emballé par ce qu’il voit, il émet néanmoins quelques doutes…

Le football proposé par Jorge Sampaoli plaît à la majorité des supporters de l’OM. Une équipe marseillaise ambitieuse, déterminée, et protagoniste. Malgré tout, l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, craint une baisse de régime de l’effectif olympien, même s’il est est globalement séduit par ce qu’il voit sur le terrain.

Je met la restriction sur le physique– Domenech

« L’Olympique de Marseille, on voit la touche de l’entraineur si je compare avec ce qu’il se passe à Lyon. On voit vraiment que dans cette équipe qu’il se passe quelque chose, des principes de jeu, et un entraineur qui a travaillé, une chose qu’on ne voit pas toujours dans toutes les équipes, et là on le voit ça marche. Je met la restriction sur le physique, comme avec Bielsa, ce football demande beaucoup d’énergie. Mais ils sont jeunes ça peut tenir, même si ils doivent faire la même chose à tous les matchs. D’ailleurs on a vu sur certaines fins de matchs, que c’était plus compliqué. » Raymond Domenech— Source: L’Equipe (20/09/21)

Tout Marseille ne pense pas que l’OM va être champion– Di Meco

L’ancien défenseur marseillais Eric Di Meco s’est exprimé au micro de RMC, dans le Moscato Show. Il a tenu a rappeler que les supporters olympiens n’en font pas trop sur les ambitions sportives :

« Tu peux t’enflammer parce que ton équipe joue bien, c’est normal qu’il y est du monde au stade vélodrome. Les gens sont enthousiastes, les joueurs sont contents lorsqu’ils marquent des buts mais ça ne veut pas dire que tout Marseille pense que l’OM va être champion. » Eric Di Meco— Source : RMC