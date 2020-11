Mercato OM : « Doria n’a rien à envier à Caleta Car »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, l’ancien entraineur de l’OM, Franck Passi a donné son avis sur les situations des anciens jeunes joueurs formés au club.

Franck Passi était notre invité ce lundi dans Débat Foot Marseille. Il est notamment revenu sur le passage de Matheus Doria et Stéphane Sparagna à l’OM. Ce dernier a quitté son club formateur car ignoré par Michel alors qu’il avait été lancé dans le grand bain par Marcelo Bielsa.

De l’autre côté, le Brésilien a quitté l’Olympique de Marseille en 2018 pour rejoindre le club mexicain Santos Laguma. Les dirigeants marseillais avaient cédé le défenseur central contre environ 2 millions d’euros. Son expérience marseillaise ne s’est pas très bien passée, il n’a joué que 33 matchs en 2014 et 2018.

Il faut se battre tous les jours – franck passi

« Par rapport à l’arrivée de Luis Henrique, il faut que Marley Aké le mange ! Pour Stéphane Sparagna, à l’arrivée de Doria, le Brésilien n’a pas joué un match. L’essentiel c’est lorsqu’on a des qualités de croire en elles, continuer de travailler et s’améliorer tous les jours. Sparagna n’est pas parti parce que Doria joué. Un garçon comme Doria en matière de qualité et de potentiel, je sais pas ce qu’il a à envier à Duje Caleta-Car. Sauf que pour le Brésilien, on lui a fermé la porte, et pourtant on est allé le chercher. Je crois que c’est un faux problème lorsqu’on a les qualités comme Maxime Lopez ou Kamara qui ont finalement réussi à jouer des matchs. Non, lorsqu’on a les qualités il faut les démontrer et se battre tous les jours. »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)

