OM – Drame de Furiani : Longoria annonce un hommage pour le match face au Feyenoord !

Ce jeudi 5 mai, l’Olympique de Marseille affronte le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de Conference League. Une date qui interpelle car aucun match professionnel ne devrait se jouer à cette date en France en raison du drame de Furiani survenu il y a 20 ans. Si le match va se dérouler, Marseille par le biais de Pablo Longoria a annoncé qu’un hommage serait rendu ce soir au Vélodrome.

Un match primordial qui ne doit pas occulter l’histoire. Ce soir, l’Olympique de Marseille va défier le Feyenoord Rotterdam dans une demi-finale qui sent la poudre. En jeu : une finale européenne. Ce match aura également une saveur particulière pour une raison historique. En effet, il y a tout juste 20 ans, avait eu lieu le drame de Furiani. Avant une demi-finale de Coupe de France qui devait opposer Bastia et Marseille, la tribune nord du stade s’est effondrée, provoquant la mort de 18 personnes et faisant 2 357 blessés.

Un monument à Marseille !

Par la voix de son président, Pablo Longoria, les phocéens ont exprimé leur désir de rendre hommage à ce tragique évènement. Les marseillais porteront un brassard noir et une minute de silence sera respectée. Le dirigeant espagnol, interrogé sur les ondes d’Europe 1, est même allé plus loin en affirmant son envie d’ériger un monument dans la ville pour rendre hommage :

« L’OM doit être à la hauteur du souvenir du drame de Furiani. J’aimerais faire un hommage qui reste, ériger un monument ici à Marseille, pour rappeler que c’était une page importante et très touchante de notre histoire. » Pablo Longoria -Source : Europe 1 (05/05/2022)