Drogba fier de cet OM, et souligne un point déterminant !

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce mercredi soir face au Sporting (0-2 ) lors de son quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. L’ancien olympien Didier Drogba a analysé le succès du marseillais juste après la rencontre.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille s’est exprimé au micro de Canal + suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Sur le plateau du Canal Champions Club il a ainsi analysé la performance olympienne ainsi que le rôle de l’entraineur Igor Tudor

« Ce qui est intéressant du côté de Marseille c’est de voir l’impact que l’entraîneur Igor Tudor a sur son équipe. Il y a une bataille psychologique qui a été gagnée au match aller. On a vu les images où il a mis la pression sur l’équipe du Sporting Son énergie rejaillit vraiment sur son équipe. En agressant un petit peu les joueurs du Sporting au match aller Tudor a donné une certain confiance à son groupe et on a vu aujourd’hui ils ont pris le match en main, c’est comme s’ils jouaient à domicile, ils n’ont pas eu peur du Sporting et je suis vraiment très fier de la manière dont ils ont abordé ce match » Didier Drogba – Source : Canal +

