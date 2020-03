OM : Ducrocq croit savoir ce que Villas-Boas doit faire pour bien finir la saison

En concédant un match nul 2-2 face à Amiens au vélodrome le week-end dernier, l’Olympique de Marseille s’est remis un coup de pression. Pour l’ancien joueur du PSG et actuel consultant sur RMC Sport, Pierre Ducrocq, André Villas-Boas a les cartes en main pour bien finir la saison, mais il doit toutefois retrouver son calme.

Dans Team Duga sur RMC, Pierre Ducrocq a évoqué la course à la Ligue des champions à 10 journée de la fin du championnat. Il n’est pas trop inquiet pour l’OM même s’il pense que Villas-Boas doit retrouver plus de sérénité :

si Villas Boas retrouve sa sérénité et son calme — DUCROCQ

« Je ne suis pas inquiet pour la suite si Villas Boas retrouve sa sérénité et son calme. Ça dure depuis quelques semaines sur des problèmes structurels, son son avenir et là ça touche maintenant le terrain. C’est lui qui a les clés en main et qui va définir la fin de saison de l’OM. Je ne suis pas trop inquiet. Contre Nantes et surtout Amiens c’était un relâchement, un énervement et un manque de lucidité pendant 10 minutes. Ca va leur servir de leçon pour bien finir. Et en plus, ils ont quand même un petit tapis confortable sur deux équipes qui vont se tirer la bourre. » Pierre Ducrocq – source : RMC