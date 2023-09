OM : Dugarry a hâte de voir Gattuso face à Zeroual !

Le choix de faire venir Gennaro Gattuso à l’OM partage les observateurs du foot français. Christophe Dugarry valide ce choix et estime que le caractère fort du technicien italien va faire du bien à tout le monde !

Sur RMC, Christophe Dugarry estime que Gattuso est un bon choix : « C’est un garçon compatible avec l’OM. Il a les critères désirés par les supporters. J’ai hâte d’être à la prochaine réunion de supporters avec (Gennaro) Gattuso face à (Rachid) Zeroual et les autres. Gattuso irait sans aucun problème ! (…) Pablo Longoria a compris qu’un entraîneur comme son copain Marcelino, qui ressemble à un robinet d’eau tiède, ce n’est pas bon pour l’OM, tranche l’ancien attaquant des Bleus. La grinta de Gattuso va faire du bien à beaucoup de joueurs, Ounahi, Vitinha, Harit, même Correa qui ne sont pas du tout dans l’état d’esprit. Il va en secouer certains ».

Pour l’Equipe, Faouzi Ghoulam a tenté de décrire quel type de coach est Gattuso.

« Déjà avec lui, on a gagné la Coppa Italia pendant le Covid. Il prépare bien ses séances, ses causeries sont bonnes aussi, avec de l’émotion. On sent qu’il prépare ses matches. Il fait partie des entraineurs qui m’ont impressionné, tactiquement. D’ailleurs, après Naples, je m’attendais à ce qu’il aille dans un grand club, comme Tottenham. Quand ont entend parler de Gattuso, forcément on pense au joueur, à un jeune entraîneur mais on ne s’attend pas forcément à une telle exigence, précise l’ancien latéral du Napoli. En tout cas, il garantit du travail. J’ai eu de grands entraineurs, il en fait partie. (…) Je suis un peu loin de la France maintenant. Mais il va donner une certaine rigueur. Quand il est arrivé à Naples, on avait un groupe un peu en décomposition et il avait réussi à nous redonner une dynamique, une certaine envie. Il nous avait rendu la joie de jouer ».