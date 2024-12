OM : Dugarry est effaré par le niveau de jeu proposé par De Zerbi !

Malgré la victoire 2-1 de l’Olympique de Marseille (OM) face à l’AS Monaco dimanche dernier, Christophe Dugarry, consultant sur RMC, a exprimé ses doutes sur le niveau de jeu de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Bien que l’OM affiche un bilan de 26 points en 13 matchs, le meilleur départ depuis Bielsa en 2014, Duga reste très critique sur la prestation des Marseillais.

Dugarry commence par reconnaître le bon départ de l’OM, soulignant l’importance du soutien des supporters : « C’est un soulagement, j’en suis persuadé. Que les supporters soient derrière les joueurs, tant mieux car faire une saison avec les supporters contre toi c’est terrible. » Toutefois, la victoire contre Monaco ne suffit pas à convaincre l’ancien attaquant. Il qualifie le match de « catastrophique » et déplore une prestation marseillaise marquée par des erreurs techniques et un manque de rythme : « J’ai trouvé ça d’une faiblesse, ça joue à la baballe. »

Le consultant pointe également la lenteur du jeu et la tendance à multiplier les passes vers l’arrière. « Le côté gauche est d’une lenteur, il n’a pas le niveau avec Rabiot qui est encore plus lent que lui. » Il critique en particulier Adrien Rabiot et Mason Greenwood, qui, selon lui, ont cumulé les fautes techniques : « Le nombre de fautes techniques de Rabiot et Greenwood, Monaco leur donne le match. » Dugarry estime que les deux buts marqués par l’OM sont avant tout dus à des erreurs défensives de Monaco et non à une véritable action offensive marseillaise : « Même les deux buts ils ne vont pas les chercher, il y a deux fautes grotesques des monégasques. »

Un manque d’initiative offensive

Dugarry déplore également l’absence de créativité et de verticalité dans le jeu de l’OM. Selon lui, l’équipe se contente trop souvent de passes latérales et manque d’initiative offensive : « Il y a un problème au milieu de terrain, ça joue trop latéral, le jeu dans les couloirs est insignifiant. Il n’y a rien, je n’ai rien vu ! »

En conclusion, malgré une victoire importante, Dugarry reste sceptique sur le niveau de jeu de l’OM, estimant que l’équipe doit améliorer sa fluidité et son jeu offensif pour confirmer ses ambitions en Ligue 1.