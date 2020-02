Dugarry pointe du doigt le gros problème de l’OM de Villas Boas de 2020

L’OM a perdu 3-1 samedi contre Nantes au Stade Vélodrome. L’ancien marseillais Christophe Dugarry a pointé du doigt l’absence de relève lorsque que Mandanda et Payet sont moins bons…

L‘OM a mis un terme à une série de 14 matchs sans défaite, en s’inclinant 3-1 contre Nantes samedi au Stade Vélodrome. Pour Christophe Dugarry ce n’est pas une défaite très inquiétante au niveau comptable, mais le manque de révolte de certains joueurs pose question selon l’ancien marseillais…

C’est inquiétant que les autres ne prennent pas le relais– Dugarry

» Le contenu de l’OM en 2020 est quand même très pauvre. Payet ne peut pas réussir tous les matchs, il peut avoir des moments plus difficiles et délicats mais tout ça peut se gérer. Moi je veux que les autres prennent le relais, j’attends plus de Rongier, Benedetto ou encore Maxime Lopez. On ne peut pas toujours remettre les responsabilités des défaites sur Mandanda et Payet, ce qui est inquiétant c’est que les autres ne prennent pas le relais ! » Christophe Dugarry— Source: Team Duga RMC