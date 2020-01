OM: Dugarry ne comprend pas Benedetto !

Invité de Rothen Régale sur RMC, l’international argentin a évoqué son rapport au football. L’attaquant de 29 ans ne regarde pas le foot et l’ancien marseillais Dugarry ne comprend pas…

Après une demi-saison à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto s’est imposé comme l’attaquant titulaire d’André Villas-Boas. Intelligent dans son jeu et ses déplacements, il fait mieux jouer ses partenaires à défaut de toujours tenter de marquer. Etre footballeur professionnel ne donne pas l’obligation d’être passionné de football. En effet, l’argentin ne regarde pas les matchs ce que ne comprend pas Christophe Dugarry…

Ce n’est vraiment pas normal– Dugarry

» Il te dit qu’il a jamais regardé le foot, c’est hallucinant. Moi je ne trouve pas ça normal, encore plus pour un footballeur argentin. En plus ça le fait rire, le fait qu’il débarque en Europe à 29 ans, c’est qu’il y a peut-être un problème. Sincèrement, ce n’est vraiment pas normal et c’est étonnant ! » Christophe Dugarry— Team Duga