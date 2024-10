OM – Dugarry : « Oui, j’ai changé d’avis sur Longoria »

Lors d’un entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a reconnu ses erreurs. Un discours qui a plu à Christophe Dugarry qui l’a expliqué sur RMC, il avoue même avoir changé d’avis concernant le président de l’OM.

Christophe Dugarry a avoué avoir changé d’avis concernant Pablo Longoria. « Oui, j’ai changé d’avis sur Longoria. J’ai été très dur avec lui, j’avais l’impression qu’il était à côté de la plaque et que c’était un embrouilleur. Après c’est un président qui n’a pas peur de faire les choses. Il est hyperactif, parfois trop, c’est parfois parti dans tous les sens et c’était parfois incompréhensible. Mais il est arrivé avec des idées, il a pris ses responsabilité même si il s’est trompé. Quand quelqu’un reconnait ses erreurs j’aime ça, personne ne détient la vérité dans le football. Ce qu’est devenu l’OM aujourd’hui c’est cohérent, tu as De Zerbi, Hojbjerg, Rabiot. Il a réussi à convaincre son actionnaire de remettre de l’argent dans un moment compliqué. J’ai envie de dire bravo. »

🔵⚪🎙️ Dugarry : « J’ai changé d’avis sur Longoria. C’est un homme de conviction qui n’a pas peur de faire des choses. Il est arrivé avec des idées et il les assume. » ▶️ https://t.co/lnQ5aBGmex pic.twitter.com/xibaD6AA6T — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 9, 2024





Dans un long entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a été interrogé sur le choix de prendre Adrien Rabiot. « C’était une opportunité énorme, au niveau du club. On a décidé d’être ambitieux, et en même temps exigeants. J’ai demandé à toutes les équipes d’avoir des revenus commerciaux supplémentaires pour se permettre de recruter Adrien Rabiot. Ce n’était pas prévu au 30 août. On doit maintenant créer des extras, pour porter tous les gens au même niveau. (…) Quand Medhi m’a dit qu’il y a cette possibilité Rabiot, c’était un peu comme avec le coach De Zerbi. La première chose, c’était d’appeler le conseil de surveillance pour expliquer, la deuxième d’expliquer à Frank. Tout le monde était aligné : on prend un risque financier pour chercher à gagner sportivement, et cela nous ramène beaucoup plus de retombées dans l’avenir. Dans ma position, clairement, c’est un gros avantage d’avoir un propriétaire solide, stable et déterminé comme lui. Quand j’étais dans l’analyse de tous les chiffres pour faire venir Adrien, comment… Frank me disait : « On y va ! » OK, je dois bien faire les choses, mais ton propriétaire, il a la foi. »

