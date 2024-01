OM : Dugarry valide ce choix controversé !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur RMC, l’ancien attaquant de l’OM, Christophe Dugarry s’est exprimé sur le choix du jeune ailier olympien François-Régis Mughe de refuser d’aller participer à la CAN avec sa sélection du Cameroun.

L’Olympique de Marseille va être amoindri durant cette CAN avec plusieurs de ses éléments qui ne pourront pas être disponibles pour Gennaro Gattuso. Cependant, Mughe a décidé de ne pas rejoindre sa sélection qui va disputer cette compétition. Le joueur pourrait être suspendu, pour autant sur RMC Sport, Christophe Dugarry comprend son choix. « Je pense qu’il y a des cas particuliers. C’est un garçon qui n’a jamais connu la sélection, il ne va pas jouer à la CAN. Il ne joue déjà pas beaucoup à l’OM, il a 19 ans, il faut faire des choix. Il aura le temps peut-être de rejouer avec le Cameroun quand il sera mieux armé. Pour ce garçon-là, la priorité est d’avoir du temps de jeu dans son club et venir en sélection quand il sera plus confirmé, mature, sûr de lui et de ses forces. »

😡 Larqué : « Le jour où on ne va pas l’appeler… Il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère ! » Capitaine Larqué réagit au refus de François-Régis Mughe de participer à la CAN avec le Cameroun. pic.twitter.com/bczL2suu20 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 2, 2024



François-Régis Mughe aurait décliné cette sélection d’après plusieurs rumeurs et informations ces derniers jours. L’Equipe affirme de son côté qu’il a bien refusé de rejoindre le Cameroun pour la CAN mais cela ne serait pas en raison d’une promesse de l’OM.

Le club aurait confirmé au quotidien sportif que le staff marseillais ne lui aurait jamais promis plus de temps de jeu avec le départ des concurrents à son poste. L’ailier aurait certainement jugé qu’il aura plus de chance d’avoir sa chance sur le terrain avec les départs de Sarr, Ndiaye ou encore Harit.

Au club, on explique que c’est un choix du camerounais, sans qu’il n’ait reçu de garantie sur son temps de jeu. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/238jFrxaV3 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 1, 2024

Cette décision pourrait avoir des conséquences…En effet, le média camerounais ActuCameroun rappelle l’article 5 et 6 de l’Annexe 1 du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA. « Un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de son association (fédération, ndlr) n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le compte du club auquel il est enregistré le temps que dure ou aurait duré sa mise à disposition conformément à la présente annexe, plus cinq jours supplémentaires. Toute violation des dispositions de la présente annexe entraîne des sanctions disciplinaires qui seront imposées par la Commission de Discipline de la FIFA sur la base du Code disciplinaire de la FIFA. » Si Mughe n’a pas l’accord de sa fédération, il pourrait donc être suspendu tant que le Cameroun est qualifié pour la CAN plus 5 jours…