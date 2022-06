OM: Ecarté de la sélection congolaise, Bakambu réagit !

International congolais avec 40 sélections à son actif, Cédric Bakambu n’est plus appelé avec la RDC. L’entraineur Hector Cuper a décidé d’écarter le Marseillais, après l’élimination en barrage de Coupe du Monde face au Maroc.

Le sélectionneur de la RDC Hector Cuoper, vient d’être limoger après les deux défaites du Congo dans les éliminatoires de la CAN 2023. Alors qu’il a été écarté par ce dernier, Bakambu pense que c’est tout un système qu’il faut changer à l’intérieur même de la fédération. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a publié un tweet pour dénoncer tout ça…

La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent– Bakambu

« Ça me fait mal de voir l’état de notre football. Notre pays mérite mieux. Rien ne sert de blâmer untel, d’attribuer nos échecs à un bouc émissaire ici et là. C’est tout un système, toute une organisation que nous devons revoir. Nous pouvons changer les choses et redorer le blason de notre football. Encore faut-il vouloir le faire. La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. » Cédric Bakambu— Source: Twitter (10/06/22)

Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur – Cédric Bakambu

En conférence de presse lors de sa présentation, Cédric Bakambu avait décrit ses qualités et ses défauts, avec humilité. Le Congolais avait d’ailleurs confirmé qu’il était capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque.

« Mes qualités? Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur, la verticalité. Des défauts, on en a tous. J’ai quelques points à travailler, je ne suis pas le meilleur attaquant du monde, mais j’espère apporter toutes mes qualités au profit du collectif (…) « J’ai échangé avec le coach, à deux reprises. Comme je lui ai dit, peu importe la position, le plus important est que l’équipe performe. Je vais jouer à fond, mettre mes capacités au bien du collectif. « Mon état de forme? Je suis un joueur de foot professionnel, je me suis entretenu, j’ai gardé la forme, j’ai un très beau staff qui s’occupe de moi aujourd’hui. Mon contrat n’est pas encore homologué par la Ligue je ne pourrais pas jouer Dimanche ». « Cédric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/01/2022)