OM : Ecarté de sa sélection, un attaquant marseillais s’exprime !

🚨 | Des vocaux WhatsApp de Bakambu auraient fuité concernant l’organisation, la tactique, les choix du sélectionneur et les querelles entre les joueurs causant la déroute des Léopards contre le Maroc à Casablanca ⬇️

Suite à son absence de la liste de la sélection de la République Démocratique du Congo, Cédric Bakambu, déçu, s’exprimé sur son compte Twitter.

« Ca me fait mal de voir l’état de notre football. Notre pays mérite mieux. Rien ne sert de blâmer untel, d’attribuer nos échecs à un bouc émissaire ici et là. C’est tout un système, toute une organisation que nous devons revoir. Nous pouvons changer les choses et redorer le blason de notre football. Encore faut-il vouloir le faire« . Cédric Bakambu – Source : Twitter (09/06/2022)