OM : Elie Baup souligne le problème récurrent et prévient les joueurs…

Après des haut et des bas dans le jeu, l’OM cale clairement dans les résultats. La défaite face à Monaco pourrait être un début de crise. Pour Elie Baup, le principal problème de l’équipe olympienne est le manque d’efficacité devant le but…

L’ancien coach olympien s’est confié à la Provence, il estime que l’OM n’est pas assez réaliste mais aussi que Sampaoli en demande trop au joueurs. Enfin, il estime que d’autres équipes ont déjà eu des creux dans la saison et que l’OM va devoir faire attention notamment à Lyon.

Sur la phase finale, il ne faudra donc pas se louper — Baup

« Le souci est toujours le même : il faut marquer. Cela vient du réalisme offensif, de la qualité de la finition, du nombre de situations que tu peux avoir. Il y a une forme de possession latérale, mais il n’y a pas de vraie occasion et de concrétisation. Quand tu n’inscris pas de but ou que tu mènes 1-0, ce que je connais assez bien, il faut que tu sois très hermétique derrière pour faire un résultat. La première erreur ou la moindre faiblesse défensive te fait basculer du mauvais côté. Quand tu n’es pas capable de mettre deux ou trois buts, c’est difficile. (…) Aujourd’hui, un joueur doit être capable d’occuper plusieurs postes dans des organisations différentes et sur plusieurs zones sur le terrain, sans toutefois être déstabilisé. Il ne faut pas non plus pousser cela à l’extrême et faire d’un élément offensif un défenseur. L’évolution des sports collectifs est conséquente, il faut s’y adapter. On est passé à autre chose, mais il ne faut pas perdre le bon sens. Il n’y a aucune raison que l’OM ne finisse pas dans les trois premiers, mais on entre dans la période où beaucoup de clubs ont déjà connu des moments difficiles et ne vont plus en vivre, comme Nice ou même Lyon. Sur la phase finale, il ne faudra donc pas se louper. » Elie Baup – Source: La Provence (08/03/2022)