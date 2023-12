OM : Emmanuel Petit donne un avis extrême sur la SuperLeague et donne raison à Longoria

Sur RMC, Emmanuel Petit a donné un avis plus que tranché sur la question d’une mise en place d’une SuperLeague. L’ancien milieu de terrain donne raison à Pablo Longoria.

Ces derniers jours, les débats autour de l’apparition de la SuperLeague sont revenus sur la table ! Emmanuel Petit a été interrogé à ce sujet sur RMC et n’a pas caché son dégoût envers ce projet. L’ancien joueur de l’Equipe de France a tranché : si cela vient à être mis en place, il cessera de suivre le football.

« Je vous le dis solennellement: si ça arrive (la compétition avec) les 64 clubs, moi j’arrête d’avoir un lien de près ou de loin avec le football. Déjà que je ne me reconnais plus dans le milieu du football depuis très longtemps mais aujourd’hui, si ça prend cette direction-là, c’est terminé. J’arrête toutes mes activités dans le football. Pour moi, c’est un simulacre de football. C’est du n’importe quoi (…) Avec l’avalanche de matchs que tu as aujourd’hui, c’est fatiguant. Ils ont déjà tué une partie du football. Ils sont en train de saccager le football, c’est un génocide footballistique« , a déclaré Emmanuel Petit sur RMC.

🇫🇷 « J’espère sincèrement qu’ils vont mettre en place ce projet (Super League), pour voir à quel ça devient ridicule. »

Emmanuel Petit a exprimé sa colère concernant la mise en place de la compétition.

🇬🇧 « I really hope this (Super League) project will be set up, to see how… pic.twitter.com/y1UTQpGi7R

