Pour Manu Petit, sans ces deux-là, l’OM « c’est le désert dans la créativité »

Cette saison, dès que Dimitri Payet est absent, l’OM n’y arrive pas. Pour Emmanuel Petit cela tient du miracle que les marseillais pointent à la seconde place du championnat…

Sur RMC, l’ancien joueur de Monaco a pointé du doigt le fait que l’OM soit dépendant de Payet ou Thauvin. La seconde place du championnat, « c’est du pain béni » pour le consultant RMC…

Je trouve ça surprenant que l’OM soit deuxième du championnat– Petit

A lire : MERCATO CONCURRENT OM : MONACO S’OFFRE 3 RECRUES POUR 40M€ !

» Il faut être catégorique, avec l’absence de Thauvin et Payet c’est le désert dans la créativité, et la prise de décision sur le terrain. Il manque quelqu’un avec une aisance technique qui sache contrôler le ballon. Payet amène son leadership, il est capable de débloquer une situation avec un exploit individuel et notamment sur coup de pied arrêté. Avec L’absence de Payet et Thauvin on voit l’absence de créativité. L’OM ce n’est pas le Barça ni le Real, quand tu regardes le banc c’est très inquiétant, la seconde place du championnat c’est du pain béni. Je trouve ça très surprenant que l’Olympique de Marseille soit deuxième du championnat. Si l’OM joue la Ligue des Champions la saison prochaine, j’ai peur que ce soit dur… » Emmanuel Petit– After Foot OM