OM : Emmanuel Petit épaté par Tudor, mais…

Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Igor Tudor s’est livré sur sa méthode et ses principes de jeu. Une philosophie à laquelle le Croate ne déroge pas. Sur RMC, Emmanuel Petit émet toutefois quelques réserves.

Depuis son arrivée l’été dernier, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor se montre particulièrement exigeant avec ses joueurs. Il a réussi avec le temps et le travail à imposer sa méthode. Consultant pour la radio RMC, Emmanuel Petit apprécie le style du technicien croate mais émet quelques réserves sur l’exigence physique demandée et sur la répétition des efforts.

Il est parfois trop ancré dans sa façon de penser

« C’est une méthode énergivore, que ce soit sur le plan physique, mental et moral. Il y a une usure sur la durée des joueurs qui sont plus portés sur le ballon et la technique que l’impact physique. Je suis fan de la méthode Tudor, mais je pense qu’il doit aussi faire un mea culpa. C’est un jeune entraîneur, il apprend. (…) Il y a beaucoup de choses que j’aime dans la méthode Tudor. Mais il y a une chose que j’aime moins et c’est dû à sa jeune expérience d’entraîneur. Parfois, j’ai l’impression qu’il est trop obtus, trop ancré dans sa façon de penser. (…) Mais ce qu’il a réalisé à l’OM est fantastique. Quand on voit qu’il y a de nombreux matchs où il ne font qu’une mi-temps et que la deuxième est à jeter, il doit se poser les bonnes questions. » Emmanuel Petit – Rothen s’enflamme (29/03/2023)

Il nous fait comprendre que c’est lui le boss

« C’est un entraîneur fidèle à lui-même. Il est comme il est. Il ne triche pas, il a son caractère. Cela peut être dur parfois mais il sait aussi se montrer agréable. C’est quelqu’un de très exigeant qui n’a pas peur d’employer des mots durs, des mots qui peuvent blesser. Parfois ce n’est pas plus mal. Il vaut mieux entendre des choses qui blessent plutôt que de se faire caresser dans le sens du poil pendant six mois. Il est à l’image de l’OM, il va droit au but dans ce qu’il veut, dans ce qu’il a à dire et dans ce qu’il demande aux joueurs. (…) Il m’a beaucoup été mentalement. Je suis quelqu’un de sanguin, aujourd’hui avec lui, je me rends compte que je suis un peu plus calme. Il m’a fait comprendre que ce n’est pas moi qui décide. Même si je veux me rendre utile sur certains points, il a sa philosophie, son style de jeu. Il veut qu’on le suive à 200%. Même s’il est à l’écoute de tous les joueurs, c’est lui le boss, il veut nous le faire comprendre. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (15/03/2023)