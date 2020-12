OM : En colère contre un article Villas-Boas s’en prend à un journaliste

L’OM a concédé une cinquième défaite en six matchs de Ligue des champions hier contre Manchester City. En conférence de presse d’après match, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas Boas, s’en est pris à un journaliste de la Provence au sujet d’un article qu’il avait publié avant la rencontre.

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas était en colère après la défaite de son équipe contre Manchester City (3-0). Mais au delà de la prestation de son équipe c’est surtout un article du journal de La Provence qui l’a fait sortir de ses gonds. L’article en question faisait l’état des lieux des statiques du coach portugais en Ligue des champions avec l’OM et ses anciens clubs dont le Zenith Saint Petersburg. La réponse de l’ancien coach du FC Porto a été cinglante.

tu peux rajouter une défaite pour tes prochains articles sur l’OM

😬 Après la défaire de l’OM contre Manchester City en #UCL, André Villas-Boas a profité de la conférence de presse pour régler ses comptes avec un journaliste ! pic.twitter.com/IlAIP0TzJH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 10, 2020



« Toi tu dois être content (de la défaite, ndlr) cela te permet d’ajouter encore plus de stats à ton article. Tu n’a par contre pas écrit toutes les stats que l’on a mon staff et moi en Ligue 1 avec l’OM. Tu as même été capable de faire sortir des choses du Zénith comme si tu était un connaisseur du Zénith(…) Maintenant je parle et tu écoutes, si tu ne veux pas écouter tu peux t’en aller…Et comme tu est devenu un expert du Zénith tu peux aller regarder sur leur site pour voir ce qu’il disent de moi, comme l’homme des record du club. Mais bon tu dois être content car tu peux rajouter une défaite pour tes prochains articles sur l’OM. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse