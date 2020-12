Riolo en colère contre l’OM !

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi soir face à Manchester City (3-0) lors du dernier match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Le journaliste RMC Sport Daniel Riolo a donné son sentiment sur cette nouvelle défaite du club marseille en C1.

Le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la défaites de l’Olympique de Marseille face à Manchester City hier soir (3-0). Une nouvelle défaite en Ligue des champions qui positionne l’OM à la dernière place du classement du groupe C. Les hommes de Villas Boas sont donc éliminés de la Ligue des champions et et ne disputeront même pas la Ligue Europa.

« Quand le match démarre ce soir, sachant que l’enjeu est mince pour l’OM d’accrocher la troisième place, quel est ton état d’esprit en tant que supporter devant la télé ? Tu as envie de vibrer ? A la limite tu te dis qu’ils ont été nuls sur les 5 premiers matchs et sur le sixième ils vont faire autrement ?, tu attends quoi en fait? Moi je n’ai jamais pensé que l’OM finirait deuxième mais ne pas cher l’Europa Ligue dans une tel groupe ? Ca c’est une sacrée contre performance ! L’OM ne peut pas accepter d’être dernier derrière l’Olympiakos soyons sérieux m…de tu n’as pas le droit… Tu n’as pas d’excuse sachant que l’OM était dans ce groupe là. On ne peut pas être indulgent, on attend plus de Marseille » Daniel Riolo – Source : Canal+ (10/12/2020)