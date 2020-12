OM : Encore deux joueurs du centre de formation convoqués avec les U20 de l’Algérie

Deux joueurs du centre de formation de l’Olympique de Marseille ont été appelés avec la sélection U20 Algérienne.

En vue du tournoi de l’UNAF en Tunisie, qualificatif pour la CAN U20, Mehdi Baaloudj (19 ans) et Cyril Khetir (19 ans) ont été appelés en équipe d’Algérie U20.

Dans le cadre de la préparation au tournoi UNAF U20 prévu du 13 au 28 décembre, le sélectionneur Saber Bensmaïl a arrêté ses choix de joueurs binationaux appelés à faire partie du groupe qui jouera le tournoi qualificatif à la prochaine CAN de la catégorie prévue en 2021 en Mauritanie. Parmi eux le milieu et l’attaquant de l’Olympique de Marseille Cyril Khetir (frère de Rayan Khetir) et Mehdi Baaloudj. L’Olympique de Marseille a accepté de laisser partir leurs jeunes joueurs pour leur sélection. Les deux joueurs ont reçu au cours de ces derniers jours leur convocation pour rejoindre le groupe en Algérie, le 7 décembre prochain, avant de se déplacer ensemble vers la Tunisie. Les deux joueurs du centre de formation évoluent pour l’instant avec l’équipe réserve olympienne, en National 2. Ils ont tous les deux disputé 7 matchs, depuis le début de la saison. Mehdi Baaloudj a notamment inscrit 2 buts. Lors de la dernière rencontre de l’Algérie U20, dans un match amical face à l’équipe première du Paradou, Mehdi Baaloudj a inscrit l’unique but de la formation des U20.