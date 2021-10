OM: Encore un coup dur pour les supporters marseillais ?

Alors que jeudi dernier des incidents entre supporters de Galatasaray et de l’OM ont provoqué l’interruption du match, les olympiens sont à nouveau dans le collimateur de l’UEFA…

Opposé à Galatasaray pour la deuxième journée d’Europa League, l’OM n’a pas pu se défaire du club turc au Stade Vélodrome (0-0). Toutefois, le match a dû être interrompu juste avant la pause à cause d’incidents entre le parcage visiteur et le Virage Nord. Des jets de fumigènes et de bouteilles ont été aperçus. Une situation qui aurait dû entraîner la fin de la partie selon Jorge Sampaoli, présent en conférence de presse hier : « Le match d’hier aurait du s’arrêter, il faut que les familles viennent au stade tranquillement. Je suis pour des sanctions graves, ce qui s’est passé hier c’est une honte pour le football ».

L’OM risque des sanctions fortes

D’après les informations de l’Equipe, l’OM est visé par une enquête de l’UEFA suite aux débordements face au Galatasaray, le 30 septembre dernier. La commission de discipline de l’instance européenne a ouvert un « cas disciplinaire », elle se réunira le 18 octobre pour les étudier, et rendra la décision publique le 22 octobre. L’Olympique de Marseille risque une simple amende jusqu’à un huis clos total.