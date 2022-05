OM: Encore un départ au centre de formation !

Après les départs de Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini, le centre de formation de l’OM va connaitre un nouveau changement avec le départ de Denis Moutet, arrivé au club en 2021.

La réorganisation continue et les départs s’enchainent dans l’organigramme du centre de formation olympien ! Après Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini, c’est un nouveau membre du centre de formation qui quitte le navire olympien en la personne de Denis Moutet. Ce dernier était au club depuis l’année dernière, il était arrivé en provenance du Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence. Après Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini, c’est le troisième départ en un mois. La refonte de la structuration du centre d’entrainement continue donc sans doute suite aux mauvais résultats et aux dysfonctionnements observés au sein de la réserve cette année.

Après Nasser Larguet, Jean-Claude Giuntini claque la porte

Pour rappel voici le communiqué de l’Olympique de Marseille : » Le directeur du Centre de Formation, Nasser Larguet, a annoncé à ses équipes ce matin qu’il démissionnait de ses fonctions et quitterait le club dès la semaine prochaine pour « raisons personnelles ».

« L’Olympique de Marseille respecte cette décision et tient à remercier Nasser pour sa contribution durant près de trois années auprès des jeunes du Centre de Formation, mais aussi de l’équipe professionnelle.

Le club lui souhaite le meilleur pour ses prochains projets professionnels.

Le club travaille aux prochaines étapes qui permettront d’appréhender au mieux le futur de la formation. »