Depuis sa mise sur le banc, les soutiens à Mandanda se multiplient. L’international français a la cote auprès de ses anciens partenaires notamment…

Tous les spécialistes sont presque unanimes, Pau Lopez n’est pas meilleur que Mandanda. Alors que le gardien espagnol a joué seulement cinq matchs, ce sont les même déclarations qui reviennent chaque semaines concernant cette concurrence entre les deux hommes. Cette fois-ci, c’est son ancien partenaire Benoit Cheyrou qui a pris la défense du capitaine historique marseillais.

Une situation que connait bien l’ancien milieu de terrain marseillais. Lors de son passage à l’OM, Bielsa n’avait pas laissé de place aux sentiments et avait mis à l’écart Benoit Cheyrou.

Je sais ce que Steve peut apporter– Cheyrou

« Je sais ce que Steve peut apporter sur le terrain et dans le vestiaire. C’est impalpable, mais très important… Si le gardien actuel était Donnarumma ou Navas, on pourrait se dire qu’il est bien meilleur. C’est plus facile à accepter quand celui qui prend ta place est beaucoup plus fort que toi » Benoit Cheyrou— Source: La Provence (29/09/21)

Je ne sais pas qui sera titulaire — Sampaoli

Je vais faire une réponse sincère. Pour le poste de gardien, dimanche je ne sais pas. On voulait tester Pau Lopez pour voir comment il pouvait s’adapté à l’équipe. Aujourd’hui je ne sais pas qui sera titulaire. Mandanda est une idole au club, il y a une concurrence. Il va lutter pour sa place. Je sais que ça peut créer des débats. Mais pour dimanche, honnêtement je ne sais pas. » Jorge Sampaoli – source : conférence de presse (24/09/2021)

