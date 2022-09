OM : Encore une bonne nouvelle pour les supporters ! 

A une époque où les déplacements de supporters sont régulièrement interdits par les pouvoirs publics français, cette nouvelle devrait réjouir les supporters de l’Olympique de Marseille.

La saison dernière des incidents ont éclaté lors du match Angers-OM entre supporters des deux camps. On pouvait donc craindre une interdiction de déplacement des marseillais cette année au stade Raymond-Kopa. Et bien non, 500 supporters olympiens seront autorisés à aller encourager leur équipe lors de la prochaine journée de Ligue 1 face au SCO Angers.

Malgré les violents incidents de l’an dernier, les fidèles de l’OM pourront néanmoins se rendre au stade Raymond-Kopa vendredi prochain #SCOOM #TeamOM #Ligue1 https://t.co/p21b2APfHh — La Provence OM (@OMLaProvence) September 23, 2022

Les déplacements à Angers et à Lisbonne autorisés

Les autorités ont en effet jugé qu’il n’existait pas d’antagonisme fort entre les deux clubs au point de devoir empêcher les Marseillais de se rendre à Angers.A noter toutefois que ce déplacement sera strictement encadré par les autorités.

Il y a quelques jours, on apprenait également que les marseillais seront autorisés à se rendre à Lisbonne, le 12 octobre en Ligue des Champions.