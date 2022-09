Ex OM – José Anigo : « A Marseille, je n’ai pas compris que c’était beaucoup de ma faute… »

José Anigo a été nommé ce mercredi directeur du football de l’Olympiakos. L’ancien joueur de l’OM a évoqué dans les colonnes de La Provence son nouveau challenge ne Grece avec de nombreux ex marseillais…

L’ancien joueur et dirigeant de l’Olympique de Marseille José Anigo a été nommé directeur sportif de l’Olympiakos cette semaine. Il rejoint ainsi une colonie d’ancien olympiens : Mathieu Valbuena, Konrad De la Fuente et Cédric Bakambu. Dans les colonnes du journal La Provence il a évoqué son arrivée en Grèce.

« C’est un peu ce que j’avais à l’OM. Je suis directeur du football, ça inclut la formation, ce que je connais bien. Ici la réserve joue en D2, comme c’est le cas pour certains clubs en Espagne. Il a une vraie volonté du président de connecter les pros, la réserve et la formation. (…) Vous savez, dans le football, il n’y a pas d’aventure au long cours. A Marseille, je n’ai pas compris que c’était beaucoup de ma faute. Ce sont des missions courte durée, on fait du mieux que l’on peut. L’Olvmpiakos. c’est une belle structure, comme je vous disais ça ressemble beaucoup à l’OM. Il y a un peu de stress, mais je suis heureux de débuter. Quand c’est nouveau, on est toujours un peu stressé, mais c’est avant tout un grand plaisir. » José Anigo – Source : la Provence (22/09/2022)A lire aussi : Ex OM : Labrune veut « développer une culture spectacle » et changer le nom de la L1