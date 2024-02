OM : Enfin une bonne nouvelle pour Gennaro Gattuso

L’Olympique de Marseille a vécu des moments compliqués ces dernières semaines. Enfin une bonne nouvelle pour le coach italien !

Ces dernières journées ont été difficiles pour les supporters de l’Olympique de Marseille. En 2024, le club ne compte qu’une seule victoire et c’était contre Thionville en Coupe de France. Depuis, l’OM s’est fait sortir de la Coupe de France contre Rennes aux tirs au but, a enchaîné les matchs nuls en Ligue 1 jusqu’à essuyé une défaite à Lyon ce dimanche.

Veretout, Kondogbia et Sarr de retour

Malgré le retour de plusieurs joueurs de la CAN, Chancel Mbemba est toujours absent puisque la RD Congo continue son aventure. D’autres absents ont fait leur apparition avec notamment Veretout, Kondogbia et Ismaila Sarr. L’Equipe explique dans un article ce mercredi que les trois joueurs devraient faire leur retour ce vendredi face au FC Metz.

Un soulagement pour Gattuso qui a grandement besoin de renforts au milieu de terrain. Le coach italien a été obligé de mettre face à Lyon un trio qui ne se connaissait pas bien avec Onana, Harit et Ounahi. Les trois hommes n’ont pas réussi à combiner pour passer les rideaux lyonnais et sauver l’honneur.

Des joueurs qui ont un niveau correct de Ligue 1 mais ce ne sont pas des joueurs du niveau de l’Olympique de Marseille

Le journaliste de l’After Foot, Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation de l’Olympique de Marseille face à Lyon ce dimanche soir en match de clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les marseillais se sont inclinés 1-0.

« Il y a toujours de bonnes intentions mais cela manque de qualité. et si ce soir des joueurs comme Aubameyang ou Harit sont discrets et ratent des choses et bien l’OM ne va pas gagner. Ounahi a été très présent, il a touché beaucoup de ballons mais il en perd beaucoup, fait beaucoup de mauvais choix. Ce joueur reste un mystère entre ce que l’on voit avec le Maroc et ce que l’on voit avec l’OM ce n’est pas le même joueur. Et le cirque du mercato avec tel joueur doit partir, tel joueur doit arriver, je rappel que Clauss n’a pas démarré le match, et qu’il a fait jouer un défenseur central arrière doit. Je pense que c’est une décision politique. Et qu’est ce que ça a donné ? Rien. Dès que Clauss est rentré, il y a eu de l’animation côté droit, des centres, des combinaisons, tout de suite cela a été mieux. Si en plus de manquer de qualité l’OM se tire une balle dans le pied en ne faisant pas jouer les meilleurs joueurs. Ils se mettent dedans tout seul, » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport.