OM : Enorme affluence pour le dernier match au Vélodrome en 2019 !

L’OM reçoit le Nîmes Olympique ce samedi (20h45) dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Ce match devrait attirer les foules au stade Vélodrome…

André Villas-Boas ne l’a pas caché jeudi en conférence de presse, il veut gagner ce match face à Nîmes, rencontre qu’il considère comme très importante. L’adversaire n’est pas au mieux, en difficulté après un mercato estival important dans le sens des départs et des problèmes internes, l’équipe est 19e de Ligue 1. Pourtant cette petite affiche devrait attirer énormément de monde ce weekend.

Objectif 57000 face à Nîmes ?

Alors que l’OM comptait sur une affluence proche des 53000 personnes, selon les informations de la Provence, 55 300 billets avaient déjà été vendus à midi ce vendredi. Du coup, la direction espère désormais atteindre une affluence proche des 57 000 personnes. Si cela se confirme, ce match serait le second total le plus élevé de la saison derrière OM – Lyon qui avait attiré 65 421 spectateurs. Les hommes de Villas-Boas sont second et en confiance, ce qui motive les supporters à venir les encourager au stade…