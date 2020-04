OM: Eric Di Meco défend la position du président Eyraud !

Les discussions sont en cours entre les clubs de Ligue 1 et leurs joueurs dans l’optique d’une baisse temporaire des salaires. Jacques-Henri Eyraud aimerait aller plus loin, ce qui ne déplaît pas à Di Meco…

En effet, selon le journal l’Equipe de ce vendredi, « Jacques-Henri Eyraud veut aller plus loin que le compromis négocié par le groupe du « dialogue social » de la LFP. (…) Le président de l’OM aurait souhaité que ces efforts se fassent sans report de trésorerie, c’est-à-dire que le solde des baisses – qui seraient déjà consenties pour le mois d’avril – ne soit pas remboursé à la fin de la saison sportive, ou quand les droits télé seront payés. »

Eric Di Meco a apprécié l’attitude du président marseillais.

Eyraud défend son club– DI Meco

Il s’est exprimé au micro de RMC :

« Il faut que les joueurs se rendent compte que les salaires ont augmentés grâce aux droits TV. Ça fait 5 ans que les joueurs augmentent leurs salaires, et là il n’y a plus de droits TV et ils réclament quand même leurs salaires. Je dis que Eyraud défend son club, il est président. Il veut baisser les salaires pour sauver l’économie du club. Les joueurs feront les efforts car ce sont les joueurs qui profitent en premier des droits TV. Si les matchs se terminent à la fin de saison, les joueurs toucheront les salaire! » Eric Di Meco— source: Team Duga RMC