OM: Eric Di Meco défend les supporters et accuse les joueurs !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco s’est exprimé sur la colère des supporters, après la contre-performance à domicile face à Toulouse (0-0) ce dimanche lors de la 5e journée de Ligue 1.

Décevant, l’OM a concédé le match nul et vierge face à Toulouse ce dimanche lors de la 5e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco s’est exprimé sur la gronde des supporters après cette nouvelle contre-performance.

A LIRE AUSSI: OM : Pourquoi les supporters réclament la démission de Longoria ! (Les détails de la réunion houleuse)

« Le foot est un spectacle, et les supporters font l’économie des clubs. On l’oublie trop souvent »

« Le supporter remplit les stades, que ce soit à l’OL, l’OM ou au PSG. Donc ce ne sont que des clients qui payent cher tous les ans pour que les joueurs gagnent bien leur vie sans jamais devoir rendre des comptes ?« , a interrogé sur un ton ironique l’ancien marseillais.

« Non non, le foot est un spectacle, et ces gens-là font l’économie des clubs. On l’oublie trop souvent. Les supporters mettent un feu pas possible et à la fin, sans excès, ils montrent leur mécontentement pour mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Il y a le feu si les joueurs ne se réveillent pas vu les quatre prochains matchs. Correa n’est pas là dans l’investissement. Aubameyang aussi. Pourquoi l’an dernier, dans ce même stade, l’OM qui perdait à domicile était applaudi après son tour d’honneur ? Parce que tu te régalais. Là, on s’ennuie et ils veulent un minimum », a ajouté Di Meco.

L’OM peine à convaincre dans le jeu. Néanmoins, le club phocéen reste invaincu après cinq journées de championnat (2 victoires et 3 nuls) et pointe à la 4e place à seulement 2 points du leader, l’AS Monaco. Les semaines qui se profilent pourraient être un premier tournant dans la saison olympienne avec les 3 déplacements consécutifs à Amsterdam, Paris et Monaco avant la réception de Brighton au Vélodrome.