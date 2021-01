OM – Eric Di Meco : « Villas-Boas fait partie du problème »

Après la défaite face à Nîmes, l’OM s’est encore incliné 0-1 face à Lens ce mercredi soir en match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Eric Di Meco a donné son sentiment sur la crise que traverse le club marseillais actuellement.

Sur RMC dans le Super Moscato Show, Eric Di Meco a expliqué qu’un départ du Portugais n’arrangeait en rien les maux de tête de l’OM et que les problèmes sont bien plus profonds…

Il y a des joueurs qui sont à 60% – éric di meco

« Villas-Boas fait partie du problème, il a autant de responsabilité dans ces moments difficiles que lorsque cela marche bien. Mais moi, je mettrais toujours la première responsabilité sur les joueurs. L’année dernière on a jeté les lauriers à AVB à juste titre mais là on a le droit de se poser des questions. Il y a des joueurs qui sont à 60% de leur possibilité à tous les niveaux. Les joueurs sont donc critiquables et critiqués. Certains pas assez, d’autres trop. Certains pénalisés, d’autres trop. Il y a des mecs qui ne jouent pas en ce moment et je ne comprends pas. Il y a un président qui travaille et il faut dresser un bilan depuis qu’il est arrivé. Il y a un nouveau recruteur et on peut faire un constat des recrues après 8 mois. Que chacun prenne ses responsabilités comme Villas-Boas le fait. Si AVB veut il serre la main à tout le monde et il s’en va. Je ne suis pas sûr que son départ ne règle pas tous les problèmes de l’OM car ils sont plus profonds. »

Eric Di Meco – Source : RMC (21/02/2021)