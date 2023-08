OM : « Est-ce que c’est parce que l’on est encore en préparation ? »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille n’est pas flamboyant en ce moment. Si les résultats sont bons, le jeu proposé par l’OM inquiète. Dans Débat Foot Marseille, notre équipe composé de Nicolas Filhol, notre journaliste et de deux consultants, Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et Thabiti, un rappeur marseillais a voulu se pencher sur ce problème.

L’OM n’est pas beau à voir jouer en ce début de saison. Si au niveau comptable, le début de championnat est réussi (1er avec Monaco). Le jeu proposé par les Olympiens fait peur. Dans Débat Foot Marseille, notre équipe a soulevé ce point. Thabiti partage son impression que l’équipe « est encore en préparation ». Un constat partagé par Jean-Charles De Bono qui pense qu’il faudra attendre pour juger le niveau de l’équipe dans sa globalité.

« Je pense qu’il va falloir attendre les matchs à venir fin septembre, contre Monaco et le PSG. À partir de là, on va pouvoir juger cette équipe. On va pouvoir juger individuellement et collectivement. Pour moi, il y a des joueurs qui doivent faire mieux et être beaucoup plus régulier que ça dans leur jeu. Mais effectivement est-ce que c’est parce qu’on est encore en préparation ? C’est le sentiment que j’ai. Aujourd’hui, on cherche nos repères pour être véritablement dans le championnat de Ligue 1. ».

Des prémices du vrai OM selon Marcelino ?

Malgré tout, il y a du positif. Comme l’éclosion de Vitinha qui est le joueur le plus important de ce début de saison. Mais par moment on a pu voir aussi une bonne prestation collective. C’est ce qu’a dit Marcelino sur la dernière demi-heure des Olympiens contre Brest. « Après le deuxième but, on a été l’OM que l’on voulait être. Moins de pertes de balle, plus de précision, plus rapide, plus proches les uns des autres sur le terrain… ».

Une chose est sûre, il faudra faire mieux et les joueurs en sont conscients à l’image de Pau Lopez. « On doit encore s’améliorer, ils ont eu beaucoup de contre-attaques. Même en seconde période, on a mal commencé, mais on s’est repris. C’est important qu’on gagne, on est content pour les supporters et pour nous ». À voir si l’OM saura élever le niveau dans les semaines à venir.