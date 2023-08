Mercato OM : Murillo ne pourra pas jouer tout de suite

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Michael Amir Murillo a passé avec succès sa visite médicale ce mardi. Son officialisation ne devrait plus tarder. Après avoir été payé entre 2,5 et 3 millions d’euros €, le Panaméen va s’engager à l’OM pour un contrat de trois ans.

La doublure de Jonathan Clauss est enfin trouvée. Et c’est une surprise, puisqu’il s’agit de Murillo, joueur d’Anderlecht. Le Panaméen a passé sa visite médicale et l’officialisation ne devrait plus tarder. Le latéral de 27 ans est recruté pour une somme comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros. Néanmoins il ne devrait pas être opérationnel de suite car blessé aux adducteurs. Sa date de retour devrait être après la trêve internationale.

🔹Sur le point de s’engager à l’OM, Michael Murillo 🇵🇦 est blessé à l’ischio et n’a toujours pas joué cette saison. Il devrait effectuer ses premiers pas avec le groupe après la trêve internationale. (@lamarsweb) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/IvpNFDSz4x — Infos OM (@InfosOM_) August 30, 2023

« Une qualité de centre remarquable ! »

Football Club de Marseille a pris quelques renseignements sur le style de jeu de Michael Murillo qui devrait être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille ! Pierre Gerbeaud a répondu à nos questions sur le niveau du latéral droit panaméen. Sa plus grande qualité semble être le centre où il excelle en sélection !

Pierre Gerbeaud : « Je ne suis pas assez le championnat belge pour parler d’Anderlecht mais je peux travailler de la sélection. Le Panama c’est devenu la 3/4e force du CONCACAF avec le Mexique, les USA, le Canada… Murillo est intouchable en sélection, titulaire inamovible. Un joueur qui a toujours performé. Un latéral droit très offensif qui prend beaucoup son couloir avec une qualité de centre remarquable. »

« C’est ce qui m’a marqué chez lui. Je le trouve vraiment très bon dans cet exercice. Il lève bien la tête avant de faire son centre, c’est peut-être bête de le dire mais en Ligue 1 on voit des tout droit, qui centrent sans regarder. Lui ce n’est pas le cas. C’est quand même non négligeable. Ses centres sont plutôt bons. Il a beaucoup d’activité, il peut jouer piston aussi. Avec Clauss, ça va le faire, ils peuvent être dans la rotation. »

« Le seul problème c’est qu’il s’est pété musculairement dernièrement. J’ai cru comprendre qu’il était toujours blessé. Il faudra voir où il en est physiquement par rapport à sa préparation. Je suis très content qu’il vienne à l’OM. C’est un bon joueur, une belle arrivée. J’espère qu’il fera de grandes choses avec l’OM cette saison. »

