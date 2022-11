OM : « Est-ce que Tudor a donné de la sérénité à son équipe ? J’ai pas l’impression »

Mardi soir, la rencontre de Ligue des Champions a été une douche froide pour les marseillais. Considéré par beaucoup comme le match de l’année, la réception des Spurs s’est soldée par une défaite olympienne (2-1) au goût amer puisque les anglais ont marqué dans les dernières secondes du temps additionnel, éliminant les hommes d’Igor Tudor de toutes les compétitions européennes.

Qui faut-il blâmer pour cette défaite ? Les joueurs ont montré de l’envie en première période, mais la finition, comme depuis quelques matchs, n’est toujours pas au rendez-vous. Les joueurs ont aussi l’habitude de se laisser endormir en seconde mi-temps en montrant un tout autre visage qu’en première mi-temps, plus passif.

Mais tout cela n’est-il pas la faute d’Igor Tudor ? C’est la question que s’est posée Javier Prieto Santos, rédacteur en chef de So Foot sur les ondes de RMC. Le journaliste donne son ressenti sur le passage à vide de l’entraîneur croate à l’OM.

« Où est-ce qu’on situe le curseur avec Tudor ? Est-ce que c’est un coach qui a besoin de temps et qui va être un futur crack du coaching ou est-ce que c’est juste un coach qui mise sur le pousse-ballon ? L’intensité, il y en a, très bien, mais est-ce qu’il a donné de la sérénité à son équipe, est-ce qu’il a développé le Q.I foot de ses joueurs ? J’ai pas l’impression parce que sur le terrain c’est quand même les joueurs. Est-ce que eux réfléchissent, est-ce que eux peuvent pas aussi se prendre en main et savoir qu’il ne faut pas faire n’importe quoi à la dernière seconde. Moi c’est la différence de jauge sur une performance qui me dérange et d’un match sur l’autre. Je sais pas quantifier la qualité d’Igor Tudor : je sais qu’il a apporté des points mais est-ce qu’il a apporté quelque chose ? Ce que j’ai vu en début de saison ça m’a plu, je sentais une intensité, ça gagnait des points, ça va peut-être les stabiliser peut-être qu’ils vont acquérir plus de consistance plus de bouteille, plus de plan B et hier j’ai vu que de l’intensité dans les 45 premières minutes… » Javier Prieto Santos – Europe 1 – 01/11/2022

