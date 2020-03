OM : Et maintenant Aulas s’en prend à l’Equipe et tacle encore Eyraud !

La machine s’est emballée et a bien du mal à s’arrêter. En pleine crise du Coronavirus, le président lyonnais Jean Michel Aulas n’en finit plus d’attiser l’incendie qu’il a lui même allumé.

Après avoir visé le président Eyraud ou le journaliste Daniel Riolo, Aulas s’en prend au journal l’Equipe. JMA insiste sur les propos du président de l’OM et demande un droit de réponse. Il est tant que le confinement du compte Twitter du président du club lyonnais soit prononcé…

Communiqué du club de l’OL à l’équipe ⁦⁦et son journaliste Vincent Duluc⁩ Nous souhaitons que par équité et pour équilibrer vos propos d’hier sur mes déclarations tronquées et la publication dans des propos diffamatoires du président de OM vous publiez ce communiqué… » Jean-Michel Aulas – source : Twitter

Communiqué du club ⁦@OL⁩ ⁦@l’équipe ⁦⁦@vincentduluc⁩ Nous souhaitons que par équité et pour équilibrer vos propos d’hier sur ms déclarations tronquées et la publication ds propos diffamatoires du président de OM vs publiez ce communiqué https://t.co/pupnsDrNAc

