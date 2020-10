OM : « Être entraîneur de l’Olympique de Marseille fait partie des mes rêves… »

André Villas-Boas dispose d’un contrat jusqu’en juin 2021. Le coach portugais va-t-il prolonger l’aventure au delà de cette date ? Pour un futur plus lointain, le club olympien peut compter sur un de ses anciens joueurs…

Dans un entretien avec Téléfoot, le technicien portugais est revenu sur sa décision de ne pas prolonger son contrat : « Quand j’ai refusé la prolongation de contrat, j’ai précisément dit à Frank McCourt que si je suis un autre entraîneur, je prends les trois ans de contrat qu’il m’offre et que je me fais virer en deux semaines. Ce n’est pas mon style ».

Par contre, AVB a expliqué qu’il pourrait être plus ouvert aujourd’hui : « De toute façon, on démarre une autre négociation pour continuer… (Il se corrige) Non, pas une négociation, une discussion sur le projet. » Si ce dernier quitte Marseille en fin de saison, un nom comme celui de Christophe Galtier revient avec insistance, pour plus tard Habib Beye se porte candidat…

Dans un documentaire diffusé sur La Chaine L’Equipe, le consultant de Canal+ n’a pas caché son rêve d’entraîner un jour l’OM…

Aujourd’hui, je ne suis pas prêt. Je suis en formation — Beye