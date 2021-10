OM – Europa League : La Lazio fait le plein de confiance avant de recevoir les Marseillais !

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille affronte la Lazio de Rome en Europa League pour le troisième match de phase de poules. Avant cette rencontre, les Romains ont fait le plein de confiance !

L’Olympique de Marseille n’a que deux points dans son groupe en Europa League avant de se déplacer à Rome pour affronter la Lazio.

La Lazio gagne 3-1 face à l’Inter Milan

Juste avant ce match, le club italien a fait le plein de confiance ! En effet, les Romains ont pris les trois points contre l’Inter Milan sur le score de 3-1. Une victoire qui permet aux hommes de Sarri de se rapprocher du podium… Les joueurs de Jorge Sampaoli vont devoir réaliser la même performance face à Lorient ce dimanche soir afin d’avoir un moral d’acier et remonter au classement en Europa League.

✅ | #LazioInter 3-1

È FINITAAAAA 🔥🔥🔥

La vinciamo in rimonta con le reti di Ciro Immobile, Felipe Anderson e #Milinkovic 👏🏻#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/pZzTXa2xha — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 16, 2021

L’avis d’un spécialiste italien sur le groupe d’Europa League

FCMarseille a contacté Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC Sport, histoire d’en savoir un peu plus sur le club romain. Article complet à lire ici.

« La Lazio favorite avec l’OM. Après, en Italie, on craint toujours un peu les déplacements en Turquie parce qu’on a des souvenirs de déplacements pas très heureux pour les équipes italiennes. Mais, honnêtement, quand on a vu Sarri jouer l’Europa League avec Chelsea où il l’avait joué à fond puisqu’ils l’ont gagnée, il y aussi le côté « ouais ça ne va pas faire comme de trop nombreuses fois en Italie l’entraîneur rien à foutre de l’Europa League, il va se concentrer sur le championnat ». Il y a ce côté un peu rassurant en disant « ouais Sarri il l’a gagnée avec Chelsea ». Mais, oui, la Lazio et l’OM sont clairement favorites de ce groupe-là parce que Galatasaray c’est quand même moins fort qu’à une période, Lokomotiv Moscou, ce n’est pas l’équipe que je connais le mieux dans ce groupe, mais je n’ai pas l’impression qu’en Russie ça fait des performances incroyables. Mais clairement je ne dis pas qu’ils mettent la Lazio largement au-dessus de l’OM, ce n’est pas le cas, mais dans le tirage, la Lazio et l’OM sont clairement au-dessus des autres. C’est un peu le groupe des ambiances. Alors le Lokomotiv ce n’est pas forcément le plus costaud de Moscou. Je sais que le Saprtak c’est très très costaud en termes d’ambiance. Mais malgré tout, des soirées européennes au Lokomotiv il n’y en a pas eu énormément non plus récemment donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. » Johann Crochet – Source Football Club de Marseille