OM / Europa League : Pablo Longoria met en garde les joueurs

L’Olympique de Marseille sera dans le chapeau 2 de la Ligue Europa. De quoi espérer un tirage entre guillemet plus facile, demain. Mais Pablo Longoria prévient il ne faudra pas prendre à la légère cette compétition.

L’OM sera donc dans le chapeau 2 de la Ligue Europa. Une chance pour les marseillais qui évite le Sporting Portugal ou le Bétis Séville. Les Olympiens peuvent remercier Copenhague qui s’est qualifié pour la Ligue des Champions hier soir en battant sur les deux rencontres, le Raków Częstochow (Pologne).

Il faudra respecter l’Europa League

Une compétition que Longoria veut jouer à fond. «Hier, on était tous supporter de Copenhague. C’est important pour nous d’être dans le chapeau 2. On verra demain avec le tirage. C’est une compétition où l’OM a eu une belle histoire dans les 20 dernières années. On doit respecter l’Europa League.», prévient le président de l’OM.

