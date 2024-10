OM : Eyraud a tenté de racheter un club français avec des investisseurs américains… raté !

Ancien président controversé de l’OM, Jacques Henri Eyraud a tenté de revenir dans le football français en tentant de racheter un club français. JHE était le représentants de deux investisseurs américains afin de tenter de racheter le Paris FC, raté c’est LVMH et Redbull les heureux repreneurs…

En effet, le magazine Challenges est revenu sur le rachat du Paris FC par le groupe LVMH accompagné par Redbull. Le média raconte que JHE a lui aussi de racheter le club de Ligue 2 en représentant les intérêts de deux investisseurs américains. L’homme de 56 ans qui a été président de l’OM entre octobre 2016 et février 2021 a quitté le club par la petite porte, suscitant une rancœur tenace chez la majorité des supporters marseillais !

Selon @Challenges, Jacques-Henri Eyraud a tenté de racheter le Paris FC au nom de deux investisseurs 🇺🇸. — OManiaque (@OManiaque) October 11, 2024



L’ancien présentateur vedette d’OMtv est revenu sur l’arrêt brutale de la chaine, et surtout l’éviction de toute l’équipe par le président Eyraud. C’est avec une certaine émotion que Sébastien Pietri est revenu sur le jour et la façon de faire de l’ancien homme de confiance de Franck McCourt. « C’est important aussi que les gens l’entendent parce qu’il y a eu la version de Monsieur Eyraud, qui était l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Il faut savoir qu’on a travaillé pendant 18 ans pour ce club. Mais moi je ne dis pas travailler parce que les gens qui sont là c’est des passionnés de l’OM. Et quand on dit que l’OM appartient aux supporters, c’est une réalité. C’était plus qu’un travail. Pendant 18 ans, on a tout donné. On n’a jamais regardé nos heures. »

Sebastien Pietri nous raconte avec émotion la fin brutale d’ #OMTV avec l’arrivée d’Eyraud #OM #TeamOM pic.twitter.com/o8THf4BV41 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 3, 2024

Et de préciser. « Les gens sont montés, ont été licenciés en cinq minutes, et sont redescendus. J’avais 18 personnes dans mon équipe. Il y avait une fille de 35 ans que j’aperçois en pleurs. J’ai dit « mais qu’est ce qui se passe ? » Elle me dit qu’elle venait d’être reçue par le directeur général sous les ordres de Monsieur Jacques-Henri Eyraud et qu’elle était licenciée. On est au courant de rien, mon équipe est là. On avait cinq téléphones autour de notre rédaction et au fur et à mesure, en 25 minutes, les téléphones ont sonné un par un. Les gens sont montés, ont été licenciés en cinq minutes et sont redescendus. J’ai été convoqué en dernier. On m’a appelé en dernier et on m’a dit : « Votre chaîne aujourd’hui, c’est une vieille locomotive. Monsieur Pietri, vous n’avez plus rien à faire ici avec votre équipe. On va passer au stade au dessus et on va aller dans le digital. »

Enfin, Sébastien Pietri envoie un tacle à JHE. « Il faut que monsieur Eyraud puisse se regarder dans une glace et se dire : j’ai fait ça. Une décision qui, six ans après, a toujours du mal à passer. Et donc mes 18 ans de vie s’arrêtent avec des personnes qui sont là. Ils prennent leurs affaires et s’en vont. Et voilà. Je sais que Monsieur Eyraud a vécu des soucis difficiles avec la justice parce qu’il a été menacé et moi je ne cautionne pas la violence des mots. Mais il faut aussi qu’il puisse se regarder dans une glace et qu’il sache qu’il a pu faire ces choses là. Voilà ce qu’il a fait avec une équipe et voilà ce qu’il a fait avec des consultants. »