OM: Eyraud au coeur d’un conflit avec plusieurs présidents de L1 !

Jacques-Henri Eyraud aurait participé à une réunion avec Aulas et Nasser Al-Khelaïfi, pour discuter de l’avenir de la Ligue 1. Cette dernière a provoqué la colère de plusieurs présidents du championnat…

Selon l’Equipe, un comité de crise s’est créé dans lequel Jacques-Henri Eyraud a participé. Lors de cette réunion, il y avait Bernard Caïazzo, le président de Saint-étienne mais pas seulement. En effet, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas étaient présents afin de discuter des différentes solutions pour favoriser une reprise du championnat de France.

Pour les présidents de Monaco, Montpellier et Rennes, ce comité ressemble à un putsch qui aurait pour but de redistribuer les droits TV aux plus gros clubs de L1.

Didier Quillot, directeur général de la LFP s’était exprimé sur la reprise du championnat.

« Nous participerons à la réunion de l’UEFA le 17 mars, à l’issue de laquelle nous ferons un nouveau conseil d’administration pour rendre compte des décisions qui ont été prises par l’UEFA et nous déciderons de la suite des événements. C’est pour ça que, la question de jusqu’à nouvel ordre, est à comprendre jusqu’aux prochaines décisions, en particulier compte tenu des décisions de l’instance européenne. Pour cela il faut, premièrement, voir l’évolution des risques sanitaires, deuxièmement voir la libération éventuelle de dates que serait amené à faire l’UEFA, certains d’entre-vous l’ont fait en évoquant, avec un point d’interrogation sur l’Euro, c’est évident que c’est cela dont on parle quand il s’agit d’évoquer la libération des dates. S’adapter c’est prendre compte des risques sanitaires et tenir compte du calendrier après les décisions de l’UEFA. Nous, notre championnat est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera. » Didier Quillot – Source: Foot Mercato