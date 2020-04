Droits TV : Une perte (suplémentaire) évaluée à 31M€ pour l’OM ?

Ce n’est pas un secret, l’OM est dans le rouge financièrement. Déjà en déficit de plus de 90M€ la saison dernière, le club olympien n’est pas beaucoup mieux cette saison et la crise liée au Coronavirus n’arrange pas les choses…

Logiquement, avec le confinement les matches de football sont arrêtés et un doute subsiste sur la tenue de cette fin de saison 2019/2020. Du coup, les chaines TV (Canal+ en tête) ont décidé de ne pas payer les deux derniers versements. Un possible sacré manque à gagner pour l’OM.

Presque 31M€ de droits TV non payés à l’OM?

Le quotidien sportif L’Équipe a calculé ce que pourrait perdre l’OM ce lundi. Le versement prévu au 5 avril devait bénéficier aux plus grands clubs du championnat, car il s’agit de la part relative à la notoriété. Le club olympien est souvent diffusé et aurait dû encaisse un montant estimé à 13,9 M€ selon le journal. De plus, le 5 juin, un autre versement était prévu celui-là concernant le classement final. Si la Ligue 1 ne se termine pas, l’OM devrait voir filer les 16,9 M€ pour sa deuxième place. C’est donc un total de presque 31 M€ qui échapper aux finances du club marseillais. Une somme énorme dans la conjoncture actuelle…

Pour rappel, lors du premier semestre de cette saison, l’OM était toujours en déficit. En effet, à mi-saison, le club marseillais accusait déjà un déficit de 50M€ pour l’exercice 2019/20. Plus précisément, l’OM avait dépensé 50M€ de plus que ce qu’il avait engrangé sur la période. Les charges de personnel semblent notamment avoir subi une nette augmentation par rapport à l’année précédente (+12,5M€). (voir le détail ici).