OM – Eyraud : « C’est misérable ! « 

Le président de l’OM Jacques Henri Eyraud a évoqué les menaces de mort dont il a fait l’objet ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

L’arrivée controversée de Paul Aldridge à l’OM a créé de vives tensions au sein sur club notamment du côté d’Andoni Zubizarreta et d’André Villas Boas. Le président de l’Olympique de Marseille a été vivement critiqué par les supporters. Ce dernier a également fait l’objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il a confirmé avoir porté plainte sur les ondes de RMC Sport :

Je suis vraiment effaré devant la violence de ces réseaux … Eyraud



« C’est misérable et extrêmement lâche. Ce sont toujours des menaces anonymes. Que dire de plus, si ce n’est que c’est vraiment quelque chose qui touche quand ça nous arrive, injuste pour ma famille qui n’a rien demandé et certainement pas que notre domicile soit protégé. Je suis vraiment effaré devant la violence de ces réseaux, le déferlement de haine gratuite et anonyme qu’on peut y trouver. C’est une honte et ça ne grandit pas les auteurs de ces actes qui, je l’espère, seront identifiés et poursuivis. En ce qui me concerne, je ne cesserai de refuser la banalisation et de lutter coup pour coup contre ceux qui se permettent ce genre d’extrémités ». Jacques Henri Eyraud – Source : RMC Sport