OM : « Eyraud devait développer d’autres sources de revenus, elles sont où ? »

Extrait du dernier DFM de ce lundi. La team FCM au complet revient sur le mercato et la tentation du président Eyraud de vendre un ou deux joueurs dès cet hiver pour combler les dettes. De quoi énerver notre Mourad Aerts !

La vision de JHE cela fait 20 ans qu’on l’a dans le football français, cela fait 20 ans que l’on est en déficit structurel. Si tu as un choix à faire, je préfère aller du côté du football et essayer quelque chose de différent. Les joueurs tu les vends à un autre moment. Quand tu vois les résultats financiers désastreux de l’OM, ok il y a la Ligue des Champions, mais Monsieur Eyraud vous n’arrêtiez pas de nous dire qu’il ne faut pas dépendre du sportif. Comme disait JUL: « wesh alors ? » Elles sont où les recettes de la marque OM ? On a rien fait fructifié du tout. Ou est ce que Eyraud a développé d’autres recettes ? Il faut faire attention avec les droits TV… il devait développer d’autres sources de revenu, elles sont ou ? » Mourad Aerts – source : FCMarseille