OM : Eyraud détaille ce qu’il a appris du Barça, de la Juve, de Man City, etc

Jacques-Henri Eyraud a donc choisi le réseau social Linkedin pour développer à l’écrit sa vision du club et la direction que le club doit prendre dans les années à venir. Extraits.

À Barcelone, j’ai découvert que rien n’était possible sans une attention forte portée à l’identité d’un club, sa préservation à tout prix, mais aussi son renforcement constant.

À Manchester City, j’ai découvert la force d’un partenariat gagnant-gagnant entre une ville et un club.

À Turin, j’ai découvert un centre d’entrainement exceptionnel, reposant sur une unité de lieu et des infrastructures comme je n’en avais jamais vues.

À Munich, j’ai vu toute la puissance économique d’une région leader derrière son club.

À Madrid, j’ai vu tout le poids d’une tradition et tout le respect pour une institution hors normes, qui dépasse toute autre considération.

Et sportivement, j’ai été impressionné par l’attention portée aux moindres détails et la perpétuelle quête d’excellence qui caractérisent tous ces clubs. Ce qui frappe quand on côtoie ces leaders, c’est la force de leur culture. Et cette culture explique pourquoi ils gagnent autant sur le terrain : une culture de la victoire, une culture de l’excellence, une culture de l’innovation, déclinée partout et pas seulement dans le secteur sportif. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : Linkedin