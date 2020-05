OM : Eyraud écarté du sportif par McCourt ?

Jacques-Henri Eyraud semble de plus en plus isolé au sein du club olympien. Alors qu’un « head of football » ainsi qu’un « head of business » vont prochainement être nommés, le président de l’Olympique de Marseille pourrait être complément écarté du domaine sportif. C’est en tout cas ce qu’indique le 10 Sport.

JHE n’a plus guère de soutien au sein de l’OM. Ce dernier a en effet réussi le tour de force de se mettre à dos, l’entraineur, les joueurs, les supporters, et une partie non négligeable des salariés du club. L’arrivée prochaine de deux nouveaux dirigeants (directeur du football et Directeur Général) pourrait impliquer une mise à l’écart du président olympien.

Selon les informations du 10 Sport, Jacques-Henri Eyraud devrait ainsi voir ses fonctions évoluer au sein du club. Il devrait être écarté complètement du domaine sportif pour n’ assumer plus qu’un rôle exécutif.

Le média précise également que Frank McCourt aurait compris qu’un « problème Eyraud » existait au sein du club.