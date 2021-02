OM : Eyraud milite pour des changements en Ligue 1 !

Ce mercredi, Jacques-Henri Eyraud a participé à une réunion organisée par le Financial Times sur le business du football. Celle-ci a abordé le sujet d’une réduction du nombre de clubs en Ligue 1…

Jacques-Henri Eyraud est dans la tourmente à Marseille, le président de l’OM continue de prendre la parole afin de prendre des décisions. Alors que Vincent Labrune étudie de près l’option d’une Ligue 1 à 18 clubs, Eyraud va dans le même sens et estime que le championnat français ne peut pas continuer avec 20 clubs…

Il y aura un monde d’après covid pour la Ligue 1 – jacques-henri eyraud

« Je pense qu’il faut que nous réfléchissions à notre gouvernance et cela passe aussi par son format. Il y a un sentiment grandissant, peut-être pas en Angleterre, mais en France, et sûrement dans d’autres pays européens, qu’avoir des championnats à vingt clubs, c’est trop. Depuis quatre mois, nous les Marseillais jouons tous les trois jours, et c’est encore le cas en février et mars. C’est préjudiciable aux joueurs, cela n’est pas bon pour le championnat et pour les supporters non plus, et c’est un sujet sur lequel nous devrons réfléchir très sérieusement car un championnat à vingt équipes, ce n’est plus soutenable. Il y a plein de réformes à évoquer, ça en est capitale, je n’en connais pas le résultat mais je pense qu’il y aura un monde d’après-Covid pour la Ligue 1 et d’autres championnats en Europe. » Jacques-Henri Eyraud – Source : L’Equipe (17/02/2021)