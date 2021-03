OM : Eyraud oeuvre toujours en coulisse !

« Eyraud is OUT ! » avait répété Frank McCourt à plusieurs reprises aux associations de supporters de l’OM lorsqu’il les a rencontrés il y a une dizaine de jours. Il semblerait que l’ancien président de l’OM soit finalement toujours un peu « IN »…

Jacques Henri Eyraud a été écarté du poste de président de l’Olympique de Marseille il y a quinze jours. Pablo Longoria lui a succédé. Mais l’ancien dirigeant de Disneyland va de toute évidence continuer de représenter le club marseillais notamment auprès des instances du football. » Je ne peux pas vous parler davantage pour le moment, mais sachez que je continue cette belle aventure à l’OM avec Frank et Pablo », a déclaré JHE au magazine So Foot au lendemain de son éviction.

Eyraud is not OUT !

A LIRE: VÉZIRIAN PERSISTE ET SIGNE CONCERNANT LA VENTE OM !

Selon les informations du journal l’Equipe ce vendredi, on apprend donc qu’Eyraud pourrait prochainement occuper le poste de vice-président du conseil de surveillance de l’OM et qu’il aura un mandat club pour lui permettre de poursuivre son travail auprès de la LFP notamment. McCourt compte toujours sur lui et la confiance entre les deux hommes n’a jamais été brisée.

On apprend également dans les colonnes du quotidien sportif, qu’il surveille de près le dossier des patrons de groupes renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille le 22 mars, et qu’ il est toujours en relation avec des cadres du club olympien.