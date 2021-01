OM : « Eyraud? Plus les supporters manifesteront, plus ça le confortera… »

Ce samedi avant la rencontre entre l’OM et Nîmes, les supporters ont une nouvelle fois montré leur mécontentement à propos de Jacques-Henri Eyraud. Jean Saint-Marc, journaliste pour 20 minutes a contacté l’entourage du président…

Comme avant la rencontre face à Montpellier, Jacques-Henri Eyraud a été la cible de manifestations devant le Stade Vélodrome. Journaliste pour 20 minutes, Jean Saint-Marc a publié une série de tweets à ce sujet.

L’entourage du président de l’Olympique de Marseille affirme qu’il a pris du recul niveau sportif, laissant Pablo Longoria et André Villas-Boas sur le devant de la scène pour « se concentrer sur les instances. » Pris pour cible par les supporters, Eyraud n’envisagerait pas de quitter son poste.

« 65% du chiffre d’affaires a disparu en trois mois et ils voudraient qu’on achète Diego Costa ? » Dans l’entourage du président #Eyraud , on s’agace. Pourtant, « il sait que ça fait partie du travail. Vincent Labrune a vécu la même chose. » 1/3 #teamOM #EyraudDemission https://t.co/e0oATuOBPE

Jacques-Henri Eyraud a pris ses distances avec le sportif : désormais, c’est à André Villas-Boas et Pablo Longoria d’assumer. JHE se concentre sur les instances : « il réfléchissent au foot de l’après Covid ». #TeamOM #EyraudDemission 2/3

Ça ne l’empêche pas de déjeuner, discrètement avec des leaders des virages du Vélodrome. « Et plus les supporters manifesteront, plus ça le confortera », conclut un proche. 3/3 #teamOM #EyraudDemission

— Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) January 17, 2021