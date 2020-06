OM : « Eyraud prêche pour sa paroisse : il sent bien que Marseille est peut-être moins sûr de finir second »

L’ancien portier du PSG, Jérôme Alonzo est consultant pour le journal l’Equipe. Il s’est confié sur la position du président Eyraud, qui pour lui a milité pour l’arrêt définitif de la saison 2019/2020…

En début de semaine prochain, le Conseil d’État va se prononcer sur les requêtes de Lyon, Toulouse et Amiens et donc sur une reprise de la Ligue 1. Pour Jérome Alonzo, le président de l’OM est contre la reprise du Championnat car Marseille pourrait perdre cette seconde place sur le terrain…

je ne tombe pas de ma chaise quand j’apprends qu’il ne s’y oppose pas — Alonzo

« Jacques-Henri Eyraud prêche pour sa paroisse : il sent bien que Marseille est peut-être moins sûr de finir second. Quand on lui propose d’arrêter le Championnat, je ne tombe pas de ma chaise quand j’apprends qu’il ne s’y oppose pas ». Jérôme Alonzo – source : L’Equipe (05/06/2020)

Alors que le journal le Parisien affirme que JHE a appelé Macron au moment de la décision du gouvernement d’arrêter la saison, Daniel Riolo ne comprend pas vraiment d’ou vient cette décision…

Il y a des choses que je trouve louche — Riolo

Honnêtement, c’est très compliqué d’y voir clair. Qui a réellement décidé de l’arrêt du championnat ? J’ai l’impression qu’on est en train d’entrer dans un mystère. Ce que j’essaye faire comprendre c’est qu’il y a un intérêt politique, et certaines personnes ont préféré les intérêts personnels aux intérêts collectifs. Il y a des choses que je trouve louche et que je ne comprend pas autours du 28 avril… » Daniel Riolo – Source: RMC (29*05/2020)