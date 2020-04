OM – Eyraud : « Jouer à huis clos, ce serait un crève-cœur… »

Dans une longue interview publiée sur le site officiel du club, Jacques-Henri Eyraud revient sur ses propos dans L’Equipe. Il évoque notamment la reprise du championnat.

Cette semaine, le journal L’Equipe a publié une longue interview de plusieurs acteurs de l’Olympique de Marseille et notamment le président Jacques-Henri Eyraud.

Idéalement, le foot devrait reprendre quand les conditions sanitaires le permettront — EYRAUD

Le dirigeant depuis 2016 a publié ce samedi une nouvelle version de cette interview sur le site officiel de l’Olympique de Marseille. Il revient notamment sur la probable reprise du championnat. Il n’est pas contre le fait de jouer les matchs à huis clos bien qu’il le ferait à contre-coeur.

« C’est certain : la reprise du football va susciter une immense attente, et évidemment, imaginer reprendre la fête du football dans des stades vides, c’est dur. Idéalement, le foot devrait reprendre quand les conditions sanitaires le permettront, dans des stades pleins au milieu de supporters qui chantent, qui crient, qui dansent. Maintenant, si la seule solution pour une reprise en toute sécurité, c’est de jouer des matches à huis clos, il faudra peut-être l’envisager, mais ce serait un crève-cœur.

Vivre un match de l’OM dans un virage, c’est l’expérience sociale ultime. L’une des rares qui subsistent. Pour en finir avec le virus, il faut bien entendu adopter la distanciation sociale mais tout le paradoxe, toute la difficulté, c’est que sport et distanciation sociale ne font pas bon ménage. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM